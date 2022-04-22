Польша для меня фартовая, – Петраков о домашних поединках в Лиге наций

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков рассказал о планах подготовки команды к матчу против Шотландии. Также специалист поделился мнениями по поводу поединков Лиги наций.

Когда Динамо присоединится к основной команде

По словам Петракова, игроки Динамо присоединятся к сбору сборной 5 мая. Наставник рассказал о разговоре с тренером Динамо Мирчей Луческу.

К слову Не нужно придумывать причин, которых нет, – Петраков шокирован позицией Динамо

Мне позвонил Мирча Луческу: "Ребята под моим наблюдением сыграют по 45 минут и к тебе приедут". Я подумал и решил отпустить их. Они сыграют 4-го с Базелем и 5-го, я думаю, уже будут на месте. Это мое решение в такое трудное время. Пусть это пойдет нам на пользу,

– рассказал тренер.

С 1 мая сборная Украины приступит к тренировочному сбору в Словении. Петраков удовлетворен условиями для будущих тренировок национальной команды.

"Президент УЕФА Александер Чеферин нам очень помог в эти трудные времена. База там новая, и поля рядом. От Любляны 40 километров, от аэропорта – 10. Все условия – только готовься к матчам. 30 мая мы можем просто из Любляны лететь в Шотландию", – сказал специалист.

"Фартовая Польша"

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У сборной Украины был вариант последний спарринг перед Шотландией сыграть с Англией, Петраков рассказал, почему не состоится этот матч.

Да, я просил, чтобы предложили сборной Англии. Но Гарет Саутгейт собирает команду 30 мая. Мы явно не успеваем уложиться в сроки, так что матча не будет. Я попросил обратиться в Северную Ирландию. У них раньше завершается чемпионат… Ищем варианты, чтобы сыграть 26 мая. Именно соберутся все наши легионеры — из Англии, Италии, Бельгии,

– отметил Петраков.

Главный тренер "сине-желтых" прокомментировал, почему домашние поединки команды в Лиге наций состоятся именно в Польше.

"Это инициатива президента УАФ Андрея Павелко в ситуации, если из-за военного состояния не будет возможности провести эти матчи в Украине. Он разговаривал с главой Польского футбольного союза. Я согласился. Польша для меня фортовая! В 2019 году мы там играли в Лодзи в финале чемпионата мира "Можно даже сыграть на тех же стадионах от 15-ти до 18-ти тысяч мест. Они небольшие, и украинцы придут за нас поболеть", – добавил наставник.