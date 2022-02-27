Польша, Чехия и Швеция требуют у ФИФА отстранить Россию от отбора чемпионата мира-2022

Соперники сборной России в плей-офф отбора чемпионата мира-2022 отказались играть против России. На этом они не остановились, теперь команды требуют, чтобы ФИФА лишила Российскую Федерацию участия.

Россию хотят отстранить от ЧМ

Министерство спорта Польши настроены решительно. Они требуют отменить матч отбора чемпионата мира-2022 с Россией.

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СМИ сообщают, что 2 или 3 февраля министр спорта Польши Камил Бортничук встретится в Цюрихе с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Бортничук хочет убедить Инфантино отменить стыковой матч квалификации чемпионата мира-2022 против России.

В воскресенье, 27 февраля Польская, Шведская и Чешская федерации футбола направили в ФИФА совместное письмо, в котором требуют исключить Россию из отбора.

Отмечается, что Польша, Швеция и Чехия настроены решительно.

Ранее эти сборные объявили о том, что не собираются играть против сборной России.

Матчи плей-офф отбора чемпионат мира-2022 должны состояться 24 и 29 марта.

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