Положил в стиле ММА: массовая драка в матче НБА – видео
Торонто в ночь с 6 на 7 апреля сыграл против Лейкерс в регулярном чемпионате НБА. Во время встречи вспыхнула потасовка.
Источник:24 канал
Схватка в матче НБА
Уже с первых секунд встречи стало понятно, что ни одна из команд не собирается уступать в матче. В первой четверти произошел неприятный инцидент.
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Форвард Торонто О Джей Ануноби сфолил на разыгрывающего Лейкерс Денниса Шредера. После этого схватил соперника за ногу и бросил на площадку. Такой поступок спровоцировал столкновение баскетболистов, игрок гостей Монтреза Харрелл вступился за своего одноклубника.
Разнимать драку побежали судьи и персонал клубов. К счастью, они быстро утолили эмоции на паркете, тогда матч продолжился. Харрелл и Ануноби были изъяты из площадки.
Команды обменялись четвертями и завершили поединок победой Лейкерс – 101:110 (28:40, 14:28, 28:22, 31:20).
Видео момента драки в НБА
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