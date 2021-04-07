Торонто в ночь с 6 на 7 апреля сыграл против Лейкерс в регулярном чемпионате НБА. Во время встречи вспыхнула потасовка.

Схватка в матче НБА

Уже с первых секунд встречи стало понятно, что ни одна из команд не собирается уступать в матче. В первой четверти произошел неприятный инцидент.

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Форвард Торонто О Джей Ануноби сфолил на разыгрывающего Лейкерс Денниса Шредера. После этого схватил соперника за ногу и бросил на площадку. Такой поступок спровоцировал столкновение баскетболистов, игрок гостей Монтреза Харрелл вступился за своего одноклубника.

Разнимать драку побежали судьи и персонал клубов. К счастью, они быстро утолили эмоции на паркете, тогда матч продолжился. Харрелл и Ануноби были изъяты из площадки.

Команды обменялись четвертями и завершили поединок победой Лейкерс – 101:110 (28:40, 14:28, 28:22, 31:20).

Видео момента драки в НБА