Торонто у ніч з 6 на 7 квітня зіграв проти Лейкерс у регулярному чемпіонаті НБА. Під час зустрічі спалахнула сутичка.

Сутичка у матчі НБА

Вже з перших секунд зустрічі стало зрозуміло, що жодна з команд не збирається поступатись у матчі. У першій чверті стався неприємний інцидент.

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Форвард Торонто О Джей Анунобі сфолив на розігруючому Лейкерс Деннісі Шредері. Після цього схопив суперника за ногу та кинув на майданчик. Такий вчинок спровокував сутичку баскетболістів, гравець гостей Монтреза Харрелла заступився за свого одноклубника.

Розбороняти бійку побігли судді та персонал клубів. На щастя, вони швидко втамували емоцій на паркеті, тоді матч продовжився. Харрелла та Анунобі були вилучені з майданчика.

Команди обмінялись чвертями та завершили поєдинок перемогою Лейкерс – 101:110 (28:40, 14:28, 28:22, 31:20).

Відео моменту бійки у НБА