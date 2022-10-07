Полный кринж, – Магучих рассказала о переписке с россиянкой Ласицкене
Источник:OBOZREVATEL
Титулованная украинская легкоатлетка Ярослава Магучих рассказала об общении с россиянкой Марией Ласицкене. Еще год назад спортсменки фотографировались в объятиях друг друга.
В начале июня россиянка написала письмо главе МОК Томасу Баху, где обвинила его в трусости. Украинские атлеты сразу же начали комментировать бессмысленные оправдания представительницы России.
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Магучих: Она думала, что ее слова в начале войны нам никак не помогут
По словам Ярославы, Ласицкене написала ей после чемпионата мира Юджини, через пять месяцев после начала войны.
"Честно говоря, ее письмо – это был полный кринж. И тогда Юлия Левченко правильно написала , что вы не выступаете, потому что вы – русские, а нас убивают, потому что мы – украинцы. Это слова Юлии, и она правильно написала.
Сама Ласицкене нам ничего не писала. Только после чемпионата мира она написала мне и Ире Геращенко, что ей жалко, она думала, что ее слова в начале войны нам никак не помогут.
Честно, это выглядело так: я могла бы написать, но ничего не написала, потому пишу сейчас. И это после того, как все СМИ и все украинские спортсмены рассказывали, что происходит, вот такая реакция... Так что это было кринжово", – рассказала Магучих.
Ярослава не стала соответствовать русской легкоатлетке.
Ничего не ответила, честно говоря. Потому что вообще не вижу в этом смысла. Даже чисто по-человечески, если ты боишься что-то выражать публично, потому что это твои деньги, то напиши в личные сообщения. А здесь – ничего. Но это их дело. Мы будем двигаться дальше к нашей победе, а россияне уже откатились назад,
– добавила Ярослава.
Что известно о российской спортсменке
- Легкоатлетка является офицером армии страны-агрессора, она является капитаном ВС РФ. На прошлых выборах Ласицкене-Кучина также была доверенным лицом президента Владимира Путина.
- Об этой спортсменке большинство украинцев уже слышали, ведь она неоднократно была замечена на фотографиях вместе с украинкой Ярославой Магучих.
- После совместного фото на Играх в Токио украинскую легкоатлетку подвергли резкой критике болельщики. Однако отдельные спортсмены и должностные лица встали в ее защиту. А некоторые снова вспомнили, что "спорт вне политики".