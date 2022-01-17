Полный бред, – жена Малиновского о том, что футболист не вакцинирован

Роксана Малиновская, жена футболиста Аталанты Руслан Малиновского, прокомментировала информацию о том, что ее муж не вакцинирован. Из-за отсутствия вакцинации Руслан якобы не может выступать в Серии А.

Роксана Малиновская опровергла информацию

Руслан Малиновский пропустил матч 22-го тура чемпионата Италии Аталанта – Интер (0:0). По одной из версий, футболист сборной Украины сдал положительный тест на коронавирус перед игрой.

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Однако итальянские СМИ сообщили, что Руслан не вакцинирован и из-за этого не может играть в матчах итальянской Серии А. Он якобы пропустит и матч против Лацио, который состоится 22-го января.

Информацию о том, что Малиновский не вакцинирован, его жена Роксана прокомментировала на инстаграм-странице Tribuna.com.

Удалите статью, это полный бред,

– написала Роксана.

В сезоне-2021/2022 Малиновский сыграл за Аталанту в 23 матчах. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи.