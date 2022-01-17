Малиновский пропустит следующий матч Аталанты

По информации TuttoAtalanta, Малиновский не получил разрешение сыграть в матче против Интера из-за новых правил в коронавирусном протоколе Серии А, который вступил в силу 10 января.

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Футболисты в Италии обязательно должны иметь сертификат о вакцинации для посещения стадиона.

Сообщается, что Малиновский не вакцинирован. Украинец в ближайшее время должен получить первую дозу вакцины.

После этого он сможет получить "зеленый сертификат" для участия в матчах с 15-го дня после вакцинации.

Таким образом, Руслан не сыграет против Лацио 22 января.

Невакцинированные футболисты Серии А

Кроме Малиновского, идентичная ситуация у Иосифа Иличича из Аталанты.

Также известно, что не вакцинирован вратарь Ювентуса Войцех Щенсный. Поэтому польский голкипер не сыграл против Интера в матче за Суперкубок Италии.

Ранее сообщалось, что Малиновский сдал положительный тест на COVID-19.

В сезоне-2021/2022 украинец сыграл за Аталанту в 23 матчах. На его счету 6 голов и 2 результативных передачи.