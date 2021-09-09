Поддержка от лидера сборной Польши
Только футболисты английской сборной поддержали эту акцию. А польские фанаты встретили такие действия англичан свистом и шумом. Отметим, что никто из польских игроков не встал на колено перед поединком отбора.
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Однако без поддержки команда "Трех львов" не осталась. Капитан и лидер сборной Польши Роберт Левандовский встал на сторону соперника.
Роберт и еще несколько игроков Польши неодобрительно смотрели на трибуны, показывая пальцем на нашивку со словом "Respect" ("Уважение"), которая размещена на рукаве у каждого футболиста.
Видео поступка Левандовского
- Отметим, что поединок завершился мировой 1:1. Польская сборная в компенсированное арбитром к матчу время спаслась от поражения в игре против команды Гарета Саутгейта.