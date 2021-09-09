"Нужно разбираться, почему мы не можем продержаться до конца"

Александр Петраков поделился эмоциями после третьей мировой подряд сборной Украины под его руководством. 64-летний специалист рассказал, что тренерский штаб будет анализировать и разбираться, почему парни теряют концентрацию в последние минуты и выпускают из рук победный результат.

Больше о матче Сборная Украины на последней секунде упустила победу над Чехией: видео

Напомним, что украинская сборная пропустила гол на 90+4 минуте матча.

Тренер "сине-желтых" вспомнил, что впереди украинцев ждет важная игра в Хельсинки, где таких ошибок нельзя допускать: "Эмоции отрицательные. Мы играли с участником 1/4 финала Чемпионата Европы. После матча с Бельгией против нас у Чехии вышел основной состав. Я же сделал ротацию. Но нужно забывать и двигаться дальше".

В Казахстане такое случилось, сейчас тоже. 20 секунд оставалось. Надо разбираться, почему мы не можем продержаться до конца. Поговорили с ребятами после матча, я был немного эмоциональным. У нас впереди очень важная игра в Хельсинки. Одна ошибка – и приехали. Там уже вничью играть нельзя. Я очень хотел победить, но не хватило 20 секунд. Нет слов. Нужно посмотреть, кто не подстраховал, когда били из центральной зоны,

– сказал Петраков.

"Мне кажется, что я уже свой в этой команде"

Александр Васильевич сделал в составе много ротаций. В товарищеском спарринге против чехов дебютировало немало новых футболистов. Специалист оценил их первый матч за национальную команду: "Я поздравил ребят с дебютом. Я считаю, что они сыграли неплохо, не провалились. Тяжело дебютировать в сборной".

Прокомментировал Петраков и свое начало работы во главе сборной Украины.

Было очень тяжело. Результат средний. Но мне кажется, что я уже свой в этой команде,

– ответил наставник.