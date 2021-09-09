Підтримка від лідера збірної Польщі

Лише футболісти англійської збірної підтримали цю акцію. А польські фанати зустріли такі дії англійців свистом та галасом. Відзначимо, що ніхто з польських гравців не встав на коліно перед поєдинком відбору.

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Однак без підтримки команда "трьох левів" не залишилась. Капітан та лідер збірної Польщі Роберт Левандовський встав на сторону суперника.

Роберт і ще декілька гравців Польщі несхвально дивилися на трибуни, показуючи пальцем на нашивку з словом "Respect" ("Повага"), яка розміщена на рукаві у кожного футболіста.

Відео вчинку Левандовського