Інцидент стався в суботу, 26 червня, під час першого етапу велобагатоденки, коли учасники долали 197,8 кілометра між містами Брест та Ландерно.

Детальніше На "Тур де Франс" сталося масове падіння велосипедистів через вболівальника з плакатом: відео

За 45 кілометрів до фінішу одна з глядачок вирішила вийти до дороги, по якій мали проїхати велосипедисти. В руках вона тримала картонний плакат з написом "ALLEZ OPI-OMI" (це можна перевести як "вперед дідусь та бабуся"). Вона не помітила, як до неї наблизилася чимала група велосипедистів. Німецький гонщик Тоні Мартін в останній момент намагався уникнути зіткнення з вболівальницею. Але не зумів. Після удару в плакат він впав, спричинивши падіння й інших велосипедистів.

Падіння було настільки масштабне, що організатори були змушені зупинити на деякий час перегони, щоб надати медичну допомогу усім постраждалим. Загалом постраждалими виявилися десятки велосипедистів. Точно відомо, що восьмеро з них отримали травми середньої тяжкості, а німець Яша Зюттерлін із команди DSM через травму був змушений знятися з гонки.

Тепер поліція порушила кримінальне провадження. І розшукує жінку з плакатом, яка спричинила аварію. Їй інкримінують умисне порушення правил безпеки й завдавання тілесних ушкоджень, які можуть призвести до тимчасової непрацездатності на строк до трьох місяців. Правоохоронці просять свідків надати будь-яку інформацію.