Впервые скандал вокруг этого перехода разразился на страницах прессы еще в сентябре прошлого года. Тогда украинские юристы и агенты во главе с бывшим заместителем министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеем Нежинским выдвинули соответствующую претензию в адрес бывшего директора Копенгагена по футбольным операциям и международным отношениям Даниэля Роммедаля.

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С тех пор украинцы так и не получили причитающихся им денег, из-за чего обратились в правоохранительные органы. В результате Шевченковский районный суд Киева постановил, что дело должно быть расследовано полицией.

В документе, находящемся в распоряжении Ekstra Bladet, украинские юристы и агенты требуют, чтобы ФК Копенгаген и Даниэль Роммедаль подверглись серьезным денежным взысканиям в виде штрафов. Кроме того, заявители хотят, чтобы Роммедаль был задержан Интерполом, а счета ФК Копенгаген были арестованы.

Менеджер по связям с общественностью Копенгагена Джес Мортенсен отказался от комментариев на этот счет.

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