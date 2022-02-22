Клуб поладил с семьей футболиста

Отмечается, что Аякс выплатит семье Нури 7,85 миллиона евро компенсации.

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В 2017-м футболист перенес сердечный приступ во время предсезонного матча Аякса, после чего в течение года находился в коме.

Неправильно оказанная медицинская помощь на поле привела к повреждению головного мозга Абдельхака. Клуб признал ошибки врачей и взял на себя ответственность за их последствия.

Мы все понимаем, что страдания Абдельхака и его родных еще не закончились. Ситуация остается очень досадной, и наш клуб это полностью осознает,

– говорится в сообщении.

"Мы очень ценим то, как семья день и ночь с большой любовью заботится об Абдельхаке. Когда я его посещаю, меня всегда встречают с распростертыми объятиями", — сказал генеральный менеджер Аякса Эдвин ван дер Сар.