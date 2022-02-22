Вперше скандал довкола цього переходу виплеснувся на сторінки преси ще у вересні минулого року. Тоді українські юристи та агенти на чолі з колишнім заступником міністра соціальної політики України з питань європейської інтеграції Сергієм Ніжинським висунули відповідну претензію на адресу колишнього директора Копенгагена з футбольних операцій та міжнародних відносин Даніеля Роммедаля.

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З того часу українці так і не отримали належних їм грошей, через що звернулися до правоохоронних органів. У результаті Шевченківський районний суд Києва постановив, що справа має бути розслідувана поліцією.

У документі, що знаходиться в розпорядженні Ekstra Bladet, українські юристи та агенти вимагають, щоб ФК Копенгаген і Даніель Роммедаль зазнали серйозних грошових стягнень у вигляді штрафів. Крім того, заявники хочуть, щоб Роммедаль був затриманий Інтерполом, а рахунки ФК Копенгаген були заарештовані.

Менеджер зі зв'язків із громадськістю Копенгагена Джес Мортенсен відмовився від коментарів із цього приводу.

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