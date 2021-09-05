Беларусь – Уельс 2:3
Голы: Лисакович, 29 (пен.), Седько, 30 – Бэйл, 5 (пен.), 69 (пен.), 90+3
Беларусь – Уельс видеообзор
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Албания – Венгрия 1:0
Гол: Броха, 87
Албания – Венгрия видеообзор
Англия – Андорра 4:0
Голы: Лингард, 18, 78, Кейн, 72, Ска, 85
Англия – Андорра видеообзор
Болгария – Литва 1:0
Гол: Чочев, 82
Удаление: Михайлов, 82 (Болгария)
Болагрия – Литва видеообзор
Исландия – Северная Македония 2:2
Голы: Бьярнасон, 78, Гудйонсен, 84 – Велкоски, 12, Алиоски, 54
Исландия – Северная Македония видеообзор