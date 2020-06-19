Полиция конфисковала роскошный Rolls-Royce звезды "Манчестер Юнайтед": фото
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остановила полиция, когда он находился за рулем своего Rolls-Royce Wraith Black Badge стоимостью 365 миллионов евро.
Офицеры конфисковали автомобиль футболиста. Об этом сообщает The Sun.
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Погба нарушил одно из правил дорожного движения в Великобритании, что касается номерных знаков. Любой автомобиль, находящийся на территории Великобритании более шести месяцев за последний год, должен быть зарегистрирован в соответствующей организации, а также иметь британские номерные знаки, чего не наблюдалось на автомобиле Погба.
Погба имеет 7 дней, чтобы вернуть свой автомобиль. Французу придется заплатить 150 фунтов штрафа и по 20 фунтов за каждый день простоя. Также он обязан зарегистрировать те номерные знаки, которые требует закон.
Rolls-Royce Wraith Black Badge Поля Погба / Фото: The Sun
Возвращение АПЛ
- Английская Премьер-лига (АПЛ) рестартовала 17 июня двумя перенесенными матчами 28 тура.
- Следующий, 30 тур состоится 19-22 июня. "Манчестер Юнайтед" сыграет на выезде с "Тоттенхэмом".
- 27-летний Погба в текущем сезоне провел в Английской Премьер-лиге 7 матчей и отдал 2 результативные передачи.