Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поля Погба остановила полиция, когда он находился за рулем своего Rolls-Royce Wraith Black Badge стоимостью 365 миллионов евро.

Офицеры конфисковали автомобиль футболиста. Об этом сообщает The Sun.

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Погба нарушил одно из правил дорожного движения в Великобритании, что касается номерных знаков. Любой автомобиль, находящийся на территории Великобритании более шести месяцев за последний год, должен быть зарегистрирован в соответствующей организации, а также иметь британские номерные знаки, чего не наблюдалось на автомобиле Погба.

Погба имеет 7 дней, чтобы вернуть свой автомобиль. Французу придется заплатить 150 фунтов штрафа и по 20 фунтов за каждый день простоя. Также он обязан зарегистрировать те номерные знаки, которые требует закон.

Rolls-Royce Wraith Black Badge Поля Погба / Фото: The Sun

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