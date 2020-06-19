Бывший защитник "Динамо" Домагой Вида обманул руководство киевского "Динамо" в лице братьев Суркисов из-за чего те потеряли возможность заработать на трансфере хорвата 5 миллионов евро.

По информации Metaratings, летом 2017 года, когда в Турции только появились слухи об интересе к Виде со стороны "Бешикташа", а затем и о подписании между сторонами предварительного договора, сам футболист в общении с братьями Суркисами категорически опроверг данную информацию.

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В конце 2017 года миланский "Интер" вышел на руководство "Динамо" с предложением в 5 миллионов евро за право первоочередного подписания Домагоя Виды, однако в итоге вскрылся факт уже подписанного контракта защитника с "Бешикташем".

В случае расторжения той договоренности, хорвату следовало бы выплатить из собственного кармана компенсацию турецкому клубу в размере 3 миллионов евро – это эквивалент нынешней годовой оплаты Домагоя по контракту с "Бешикташем".

В результате в начале 2018 года Домагой Вида перешел в "Бешикташ" свободным агентом.

Чем известен Домагой Вида в Украине

В киевском "Динамо" хорват провел пять лет. За киевлян сыграл более ста матчей, отметившись десять раз.

В 2018 году перешел в турецкий клуб.

Стоимость хорвата оценивают в 6,5 миллиона евро.

Летом 2018 года после победы сборной Хорватии в 1/4 финала чемпионата мира над Россией Вида вместе с другим бывшим динамовцем Огненом Вукоевичем записали видео, в котором посвятили победу Украине и киевскому клубу "Динамо". "Слава Украине!" – воскликнули в ролике хорваты.