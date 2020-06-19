Поліція конфіскувала розкішний Rolls-Royce зірки "Манчестер Юнайтед": фото
Півзахисника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба зупинила поліція, коли він перебував за кермом свого Rolls-Royce Wraith Black Badge вартістю 365 мільйонів євро.
Офіцери конфіскували автівку футболіста. Про це повідомляє The Sun.
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Погба порушив одне з правил дорожнього руху у Великобританії, що стосується номерних знаків. Будь-який автомобіль, що знаходиться на території Великобританії більше шести місяців за останній рік, повинен бути зареєстрований у відповідній організації, а також мати британські номерні знаки, чого не спостерігалося на автомобілі Погба.
Погба має 7 днів, щоб повернути свій автомобіль. Французу доведеться заплатити 150 фунтів штрафу і по 20 фунтів за кожен день простою. Також він зобов'язаний зареєструвати ті номерні знаки, які вимагає закон.
Rolls-Royce Wraith Black Badge Поля Погба / Фото: The Sun
Повернення АПЛ
- Англійська Прем’єр-ліга (АПЛ) рестартувала 17 червня двома перенесеними матчами 28 туру.
- Наступний, 30, тур відбудеться 19-22 червня. "Манчестер Юнайтед" зіграє на виїзді з "Тоттенхемом".
- 27-річний Погба в поточному сезоні провів в Англійській Прем'єр-лізі 7 матчів і віддав 2 результативні передачі.