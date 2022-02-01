Полиция Киева проверяет возможные версии смерти боксера Владимира Вирчиса

В Киеве полиция проверяет возможные версии смерти известного украинского боксера Владимира Вирчиса. Полицейские проверяют наличие у боксера проблем в личной и профессиональной жизни.

Возможные версии смерти Вирчиса

Основными версиями смерти боксера являются совершение самоубийства или доведение до самоубийства.

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Основными из них являются совершение самоубийства или доведение до самоубийства. В рамках уголовного производства опрашиваются родные Владимира Вирчиса, его друзья и знакомые, свидетели и очевидцы происшествия,

– говорится в сообщении.

В настоящее время правоохранители проверяют информацию о том, имел ли Вирчис с кем-то неприязненные отношения или долговые обязательства.

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по предварительной правовой квалификации – умышленное убийство с отметкой "самоубийство".

Что известно о смерти боксера