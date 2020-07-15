Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона, який тренує "Хімнасія і Есгріма", відзначився черговим епатажним вчинком. Цього разу аргентинець виїхав на футбольне поле немов справжній поліцейський.

У інтернеті з’явилося відео, на якому аргентинець похизувався новенькою автівкою BMW M4 за 200 тисяч доларів. Ролик виклало Diario HOY у Twitter.

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Витівка аргентинця

Аргентинський наставник виїхав прямо на футбольне поле в компанії товариша. Марадона вирішив зробити свою появу ще ефектнішою, тому обладнав машину поліцейською сиреною та ліхтарями.

За таке використання "прикрас" для своєї машини Марадона буде покараний штрафом, але це навряд турбує чемпіона світу 1986 року.

#Maradona #GELP | #ElClasico

A todo motor: el video de Maradona manejando un auto lujoso con sirena. Se filtraron imágenes del DT de Gimnasia, llegando con un vehículo de alta gama a Estancia Chica https://t.co/EqfFDQjVX3 pic.twitter.com/G9qLAMtjZH — Diario HOY (@diariohoynet) July 12, 2020

Тренерська кар'єра Дієго Марадони