Немов поліцейський: одіозний Марадона виїхав на поле з сиренами та ліхтарями – відео
Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона, який тренує "Хімнасія і Есгріма", відзначився черговим епатажним вчинком. Цього разу аргентинець виїхав на футбольне поле немов справжній поліцейський.
У інтернеті з’явилося відео, на якому аргентинець похизувався новенькою автівкою BMW M4 за 200 тисяч доларів. Ролик виклало Diario HOY у Twitter.
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Витівка аргентинця
Аргентинський наставник виїхав прямо на футбольне поле в компанії товариша. Марадона вирішив зробити свою появу ще ефектнішою, тому обладнав машину поліцейською сиреною та ліхтарями.
За таке використання "прикрас" для своєї машини Марадона буде покараний штрафом, але це навряд турбує чемпіона світу 1986 року.
Тренерська кар'єра Дієго Марадони
- Працював телекоментатором на каналах Аргентини та Італії.
- У сезоні 2005/06 року був віцепрезидентом клубу "Бока Хуніорс".
- У 2008/10 роках Марадона працював головним тренером збірної Аргентини, з якою дійшов до чвертьфіналу чемпіонату світу 2010.
- У вересні 2019 року Марадона очолив "Хімнасію".
- До неї 59-річний фахівець працював в мексиканському "Дорадосі", "Аль-Васлуї" і "Аль-Фуджайрі" з ОАЕ.
- Під час кар’єри гравця Дієго захищав кольори "Архентінос Хуніорс", "Боки Хуніорс", "Барселони", "Наполі", "Севільї" та "Ньюеллз Олд Бойз"