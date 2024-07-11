Гости одержали победу со счетом 2:1. Уже после финального свистка произошла стычка из-за недовольства хозяев судейством во время матча.

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Акт насилия, который шокирует

Игроки Гремио Анаполис сначала набросились на арбитра с претензиями. После этого произошла драка с командой соперника.

Чтобы успокоить напряжение в матче один из полицейских действовал очень жестоко. Он решил, что лучший способ урегулировать ситуацию – подстрелить одного из игроков.

Он выстрелил в ногу вратаря хозяев Рамона Соузы, который на тот момент не совершал никакой агрессии. У футболиста сразу появилась кровь и ему пришлось оперативно оказывать медицинскую помощь на стадионе.

Смотрите видео с выстрелом полицейского в футболиста

Отмечается, что жизни вратаря ничего не угрожает, однако из-за травмы он может пропустить несколько матчей команды.

Ранение бразильского вратаря после выстрела / Фото Vinícius Canuto

Сообщается, что Гремио Анаполис раскритиковал инцидент, назвав его "преступным актом" и пообещал обеспечить наказание виновного офицера. Сейчас осуществляются следственные действия.