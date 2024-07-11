Гості здобули перемогу з рахунком 2:1. Вже після фінального свистка відбулася сутичка через незадоволення господарів суддівством матчу.

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Акт насильства, який шокує

Гравці Греміо Анаполіс спочатку накинулися на арбітра з претензіями. Після цього сталася бійка з командою суперника.

Щоб заспокоїти напругу в матчі один із поліціянтів діяв дуже жорстоко. Він вирішив, що найкращий спосіб врегулювати ситуацію – підстрелити одного з гравців.

Він вистрілив у ногу воротаря господарів Рамона Соузи, який на той момент не здійснював жодної агресії. У футболіста одразу з'явилася кров і йому довелося оперативно надавати медичну допомогу на стадіоні.

Дивіться відео з пострілом поліціянта у футболіста

Зазначається, що життю воротаря нічого не загрожує, проте через травму він може пропустити декілька матчів команди.

Поранення бразильського воротаря після пострілу / Фото Vinícius Canuto

Повідомляється, що Греміо Анаполіс розкритикував інцидент, назвавши його "злочинним актом" і пообіцяв забезпечити покарання винного офіцера. Наразі тривають слідчі дії.