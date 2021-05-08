Неожиданный герой матча

Четвертьфинальный матч Кубка Марокко между Магреб Тетуан и Магреб Фес выдался куда более интересным, чем поединок 1/2 финала Лиги чемпионов между Челси и Реалом. В основное время ни одна из команд не смогла огорчить голкиперов 0:0. Поэтому все решалось в дополнительных 15-минутных таймах, а затем и в серии пенальти.

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За две минуты до завершения компенсированных таймов вратарь Магреб Тетуан Яхья Эль-Филали сыграл рукой за пределами штрафной, когда спасал собственные владения от пропущенного гола. После этого эпизода голкипер увидел перед собой красную карточку и был удален с поля. Место в воротах занял полевой игрок полузащитник Адил Эль-Хасснауи.

Чудо на поле

Ему удалось парировать удар под перекладину после опасного штрафного и перевести встречу в послематчевые пенальти. Полевой игрок хозяев сотворил настоящее чудо на линии ворот. Сначала ему удалось угадать направление удара и отразить выстрел. А уже во время второго удара он уверенно поймал в руки мяч, который летел прямо в центр ворот.

В итоге – 7:6 победа Магреб Тетуан в серии пенальти и выход в полуфинал Кубка Марокко, где клуб сыграет против лидера сезона Видада. Полузащитник Адил Эль-Хасснауи еще долго будет помнить этот поединок, в котором стал настоящим героем команды.

Видеообзор безумной концовки матча