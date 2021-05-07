Голевая феерия Кавани

Манчестер Юнайтед в первой встрече сделал комфортный счет перед вторым матчем. "Красные дьяволы" наколотили в ворота Ромы 6 голов. Зато итальянцы забили лишь дважды. За МЮ дубль оформил Эдинсон Кавани.

Более о матче Манчестер Юнайтед вышел в финал Лиги Европы, проиграв Роме: видео

Во втором поединке уругвайский форвард снова отличился дублем. Именно первый гол футболиста размочил нули на табло. Кавани получил передачу на ход от партнера по команде и расстрелял владения Ромы.

Уже во второй 45-минутке при счете 2:1 в пользу Ромы Эдинсон второй раз за матч огорчил голкипера хозяев. Кавани откликнулся на верховую передачу в штрафной и головой перевел мяч в сетку ворот. Для уругвайца этот дубль стал вторым подряд в поединках с итальянским клубом.

За 34 поединка во всех турнирах Кавани наколотил 14 голов и отдал 5 ассистов. В Лиге Европы 34-летний футболист забил 5 мячей за 4 матча.

Однако его два результативных выстрела не позволили МЮ переиграть Рому – 3:2 победа итальянской команды. Этот успех не позволил итальянцам выйти в финал Лиги Европы. 8:5 в пользу МЮ по итогам двух встреч.

Первый гол Кавани видео

Видео второго гола Кавани