Полесье – Ворскла – 1:0

Гол: Назаренко (80)

В рамках 26-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги состоялся поединок между житомирским Полесьем и полтавской Ворсклой. Поединок проходил в Житомире на Центральном стадионе города, пишет 24 Канал.

Читайте также Остался без должности и пошел на повышение: Колос сменил тренера после неудачного отрезка в УПЛ

Полесье одолело Ворсклу благодаря голу Назаренко

Первый тайм прошел в позиционной борьбе, с минимальным количеством опасных моментов. Едва ли не единственную возможность открыть счет в начале встречи имел Кане, который после передачи от Пердуты в падении пробил головой, но Кудрик в прыжке отбил мяч.

После перерыва рисунок игры почти не изменился. Все вполне могло завершиться безголевой ничьей, однако Полесье таки реализовало свою возможность забить.

На 80-й минуте Мустафаев в правом углу штрафной Ворсклы обыграл Нестеренко и сделал поперечную передачу на Назаренко, который расстрелял ворота, забив победный мяч.

1:0 – Полесье второй раз подряд победило в Житомире и продолжает борьбу за еврокубки. Житомиряне после 26 туров идут на шестом месте в турнирной таблице УПЛ и отстают от Днепра-1, который идет четвертым. на три очка.

Видеообзор матча Полесье – Ворскла