Клуб Первой лиги расторг контракт с игроком, который ударил женщину-арбитра во время матча – СМИ

Вадим Червак поднял руку на Софию Причину, но сразу извинился перед ней. Впрочем, президент Полесья решил строго наказать футболиста.

В минувшие выходные в Первой лиге случился скандальный эпизод с участием игрока Полесья. Вадим Червак активно выражал возмущение из-за неназначенного пенальти в матче с Металлургом.

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В водоворот эмоций 23-летний защитник толкнул арбитрину Софию Причину, за что получил прямую красную карточку. После игры футболист попросил прощения у женщины.

Впрочем, как сообщает "ТаТоТаке", руководитель клуба решила действовать решительно и расторгла с ним контракт. Инициатором этого решения был президент Полесья Геннадий Буткевич, согласовавший его с тренером Юрием Калитвинцевым.

Вадим является питомцем Динамо, за который выступал в команде U-17. Позже защитник представлял молодежки Шахтера и Ворсклы, после чего перебрался в Чехию. Там он играл за дубль пражской Спарты, а также при Власе и Михаловце. В Полесье перешел летом 2022 года.

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Напомним, что за семь туров до финиша сезона в Первой лиге Полесье идет на второй строчке, отставая от лидера Оболони на один балл. Первые два места пройдут в УПЛ напрямую, третий ЛНЗ отстает от житомирцев на 5 очков.