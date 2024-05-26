Сразу по завершению сезона 2023/24 Полесье назначило нового тренера. Команду из Житомира возглавил экс-наставник Днепра-1 U-19 Имад Ашур.
Читайте также Один из самых перспективных молодых тренеров Украины возглавил Полесье
Мощное усиление перед еврокубками
Большие изменения произойдут также в составе команды. Во время итоговой пресс-конференции президент "волков" Геннадий Буткевич анонсировал подписание нескольких новичков.
Владелец Полесья даже озвучил стоимость трансферов. По словам Буткевича, в новом сезоне к житомирской команде присоединятся игроки Днепра-1 Алексей Гуцуляк и Руслан Бабенко, а также защитник Кривбасса Даниил Бескоровайный.
При этом Бабенко достанется "волкам" бесплатно, а за Гуцуляка и Бескоровайного владелец Полесья заплатит по 600 тысяч евро.
Что известно о новичках Полесья
- Алексей Гуцуляк в прошлом сезоне сыграл за Днепр-1 32 матча во всех турнирах, в которых забил 9 голов и отдал 4 ассиста. Трансферная стоимость вингера составляет 1,8 миллиона евро.
- Руслан Бабенко сыграл 32 матча, в которых отметился 1 голом. 32-летний полузащитник оценивается порталом Transfermarkt в 600 тысяч евро. Ранее Бабенко уже защищал цвета Полесья.
- Даниил Бескоровайный считается одним из сильнейших центральных защитников Украины. 25-летний футболист, который становился чемпионом мира среди сборных U-20, в прошлом сезоне отыграл 24 матча и забил 3 гола. Трансферная стоимость защитника Кривбасса составляет 800 тысяч евро.
- Интересно, что в услугах Гуцуляка и Бескоровайного было заинтересовано киевское Динамо.