Наразі клуб займається перебудовою свого складу. Команду вже залишили досвідчені Василь Кравець, Артем Шабанов та Денис Бойко.

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Гуцуляк змінив клубну прописку

У вівторок, 18 червня, Полісся оформило один з найгучніших трансферів цього літа в УПЛ. "Вовки" оголосили про підписання вінгера Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.

Контракт між клубом та 26-річним футболістом розрахований до кінця сезону-2025/2026. Як раніше говорив Геннадій Буткевич, анонсуючи нові трансфери, сума переходу склала 600 тисяч євро.

Дивіться відео з презентацією Олексія Гуцуляка

Зазначимо, що в останній кампанії Гуцуляк зіграв 32 матчі за Дніпро-1 у всіх турнірах, у яких забив 9 голів та віддав 4 асисти. Він увійшов у топ-5 найкращих бомбардирів УПЛ-2023/2024.

Що відомо про Олексія Гуцуляка