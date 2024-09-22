Полесье спаслось от поражения, но потеряло лидерство в УПЛ: видеообзор матча в Житомире
Житомирская команда имела серьезные проблемы во встрече против ЛНЗ и была в шаге от провала. Тем не менее, точный удар Гуцуляка перед компенсированным временем спас Полесье от поражения.
Полесье – ЛНЗ 1:1
Голы: Гуцуляк, 88 – Топалов, 34.
В эти выходные в чемпионате Украины проходят матчи 7 тура сезона 2024-2025. На вечер воскресенья была вынесена встреча с участием лидера УПЛ Полесья, которое принимало ЛНЗ, сообщает 24 Канал.
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Спасение "волков"
Победы Динамо и Александрии оставили Полесье позади, поэтому для возвращения на первую строчку житомирцам надо было непременно побеждать. Впрочем, и ЛНЗ имеет амбиции и шел на четвертом месте.
По игре же черкасцы вообще начали действовать первым номером и вышли вперед перед перерывом. Яшари сбросил под удар Топалову и тот слету пробил в дальний нижний угол.
Полесье активизировалось во втором тайме, но у подопечных Ашура удалось лишь вырвать ничью под занавес матча. После заброса в штрафную площадку Мустафаев прострелил вдоль линии ворот.
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В итоге Гуцуляк замкнул пас, добив снаряд в пустые ворота. Таким образом, Полесье откатилось на третье место и теперь отстает от Динамо и Александрии на два балла. ЛНЗ сохранил четвертую строчку, но отстает от житомирцев на три очка.