Кривбасс – Ворскла 1:1

Голы: Соса, 45+2 – Иеде, 41

Начало матча в Кривом Роге пришлось отложить на полчаса из-за воздушной тревоги. Российские террористы еще дважды вынуждали останавливать игру, пишет 24 Канал.

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Как сыграли Кривбасс и Ворскла

Постоянные остановки повлияли на ход поединка. Однако команды сумели продемонстрировать качественный футбол.

Во второй половине первого тайма мяч затрепетал в сетке ворот гостей. Твердохлеб воспользовался пасом со штрафного в исполнении Микитишина и в падении забил гол. Однако в этом моменте был зафиксирован офсайд, а потому арбитр справедливо отменил взятие ворот.

Этим сразу же воспользовались гости. Нигерийский форвард Ворсклы Самсон Иеде на границе штрафной площади получил пас от Ибрахима Кане, обыграл нескольких защитников Кривбасса и великолепным ударом попал в дальнюю девятку.

Хозяева не замедлили с ответом. Жан-Морель По выполнил навес со штрафного прямо во вратарскую площадку "ворсклян", где его головой замкнул форвард сборной Нигера Даниэль Соса.

Во втором тайме ни одной из команд не удалось изменить цифры на табло. Поединок завершился вничью 1:1.

Видеообзор матча Кривбасс – Ворскла