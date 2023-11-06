Лидеры чемпионата не определили сильнейшего: Полесье подписало мировую с Кривбассом – видео

В понедельник, 6 ноября, прошел центральный матч 13-го тура чемпионата Украины между командами Полесье и Кривбасс. Поединок сенсационных претендентов на чемпионство завершился вничью.

Полесье – Кривбасс 1:1

Голы: Казак, 54 – Кузык, 39

Лидеры чемпионата в очном противостоянии должны были определить сильнейшего. Так что бескомпромиссный поединок болельщикам был гарантирован, пишет 24 Канал.

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Ничья в пользу Днепра-1

Матч не успел начаться, как на 4-й минуте был остановлен из-за воздушной тревоги. Страна-террорист в очередной раз напомнила о себе.

Поединок возобновился спустя почти два часа. Первыми открыли счёт гости. На 39-й минуте матча отличился арендованный динамовец Денис Кузик. В этом эпизоде было подозрение на офсайд у игрока Кривбасса, но арбитр Екатерина Монзуль засчитала взятие ворот.

В начале второго тайма возник еще один спорный момент. Ариэлсон попал мячом в руку Бескоровайному – пенальти. Однако Екатерина Монзуль отменила одиннадцатиметровую после просмотра ВАР.

"Волки" восстановили паритет на 54-й минуте. Артем Козак результативно завершил атаку, начатую Макуаном.

Тренеры обеих команд провели замены, надеясь склонить чашу весов в свою пользу. Однако все попытки футболистов Полесья и Кривбасса изменить счет на табло завершились ничем.

В итоге битва претендентов на чемпионство завершилась результативной ничьей – 1:1.

Кривбасс продолжает возглавлять турнирную таблицу. У команды Юрия Вернидуба 27 очков.

У подопечных Юрия Калитвинцева на один балл меньше. Ничьей в Житомире воспользовался Днепр-1, сдвинувший Полесье на 3 место.

Видеообзор матча Полесье – Кривбасс