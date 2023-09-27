Полесье – Днепр-1: онлайн-трансляция матча Кубка Украины

В среду, 27 сентября, состоится матч 1/8 финала Кубка Украины между Полесьем и Днепром-1. Онлайн-трансляцию игры можно просмотреть на сайте 24 канала.

На этой неделе в Кубке Украины 2023-2024 проходят матчи 1/8 финала. Во вторник прошли две встречи. по итогам которых в четвертьфинал прошли Александрия и Шахтер, пишет 24 канал.

По теме Отомстили за осечку в УПЛ: Шахтер без проблем прошел в четвертьфинал Кубка Украины

"Американские горки" Днепра-1

В среду одним из топ-матчей станет встреча в Житомире, где Полесье примет вицечемпиона Украины Днепр-1. Начало встречи – в 15.00. Спортклуб неудачно начал сезон, вылетев из трех разных еврокубков подряд.

При этом в чемпионате днепряне одержали всего две победы в шести матчах. Это привело к отставке Кучера, на его место пришел Юрий Максимов.

Амбициозный старт Полесья

В свою очередь, Полесье на поле показывает свои еврокубковые амбиции. Команда идет на четвертой позиции, выиграв 5 из восьми матчей на старте. Правда, Днепр-1 житомирцы как раз проиграли, тогда как с другими грандами еще не встречались.

Читайте также Кубок снова не Львову: Рух драматически вылетел из-за автогола капитана на последней минуте – видео

Днепр-1 только начинает свой путь в Кубке, в то время как Полесье уже прошло одного соперника. На прошлой стадии житомирцы одолели на выезде Агробизнес (2:0).

Смотрите матч Полесье – Днепр-1 онлайн