Рух – Александрия 0:1

Гол: Сапуга, 90+5 (автогол)

На этой неделе в Украине проходят матчи 1/8 финала Кубка 2023-2024. В стартовой игре раунда Рух на стадионе им. Маркевича в Винниках принимал Александрию, пишет 24 канал.

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Команда Руслана Ротаня была андердогом в битве, ведь в последних играх УПЛ разочаровала – 6 матчей без побед. Рух же наоборот на выходных отобрал очки у Шахтера и шел в топ-шестерке.

Матч показался не слишком зрелищным, но львовяне были ближе к успеху. Впрочем, голов в основное время забито не было и все уже готовились к экстратаймам. Но судьба сыграла злую шутку с Рухом.

На пятой компенсированной минуте Александрия заработала штрафную. Его исполнил Калитвинцев и мяч от капитана Руха Марка Сапуги залетел в свои ворота. Это первая победа "аграриев" над львовской командой.

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Таким образом, Александрия выходит в четвертьфинал Кубка Украины, тогда как Рух снова оставляет Львов без мечты о Кубке Украины. Напомним, что другая львовская команда Карпаты покинула турнир еще в первом раунде.