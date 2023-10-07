Без комментариев: почему не было пресс-конференции после сенсации УПЛ Полесье – Динамо

В пятницу, 6 октября, стартовал 10-й тур УПЛ-2023/2024. Дебютант первенства житомирское Полесье неожиданно добыл домашнюю победу над киевским Динамо.

К 64-й минуте киевляне на правах минимального фаворита владели победным счетом 1:2. Однако в течение следующих шести минут Полесье дважды смутило голкипера Динамо Георгия Бущана. Голы в его ворота забили Филипп Будковский и Артем Козак.

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Нет помещения – нет пресс-конференции

И это несмотря на то, что хозяева с 57-й минуты играли в меньшинстве после удаления Евгения Морозко. Подопечные Мирчи Луческу сенсационно проиграли житомирскому сопернику 3:2. Это поражение изрядно разгневало футболистов столичного гранда, особенно это читается в интервью капитана "бело-синих" Виталия Буяльского.

Матч Полесья – Динамо посетил чемпион мира по боксу Александр Усик, у которого есть контракт с житомирским клубом, но еще не дебютировал на официальном уровне в УПЛ. Теперь этот дебют отложится из-за согласования боя против Тайсона Фьюри.

После поединка последовало еще одно удивление. Главные тренеры клубов не пришли на традиционную послематчевую пресс-конференцию. Как оказалось, что коучи Полесья и Динамо просто некуда прийти для общения с прессой.

Стадион в Житомире не оборудован помещением для пресс-конференций. В таком случае регламент разрешает не проводить общения с журналистами.

Отметим, что благодаря победе над киевлянами Полесье выбилось в лидеры УПЛ-2023/2024. За 10 туров житомиряне набрали 19 очков и опередили Шахтер. Правда, "горняки" еще не провели своего поединка этого тура УПЛ против перенесенного Зари.

Динамо же с 15 баллами идет только пятым. Впереди киевлян идут не только Полесье и Шахтер, но и Кривбасс и Черноморец.