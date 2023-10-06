Джермейн Лэнс является одним из самых дорогих приобретений Динамо в истории. Голландский вингер перебрался в Киев из ПСВ в 2013-м за 9 миллионов евро.
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Испуганный Лэнс
Всего через полгода после прибытия Джермейна в столицу Украины произошла Революция достоинства, а Россия развязала войну на востоке и аннексировала Крым. Такие события изрядно шокировали Лэнса.
Десять лет спустя голландец вспомнил историю, которая якобы произошла с ним в Киеве. При этом нидерландец явно путается в фактах, потому ее правдивость вызывает вопросы.
Я пробыл в Украине три четверти года. Тогда уже началась война с Крымом. Я увидел то, чего никогда не ожидал увидеть. Я стоял на светофоре и к моей машине подошли неизвестные люди в черной одежде с палками. У меня остановилось сердце. Они прошли мимо моей машины, но затем полностью уничтожили полицейскую машину. Полицейский выскочил и его избили. Вернулся бы я сейчас в Киев? Я видел, как полгорода сгорело. Я не думаю, что есть какие-то деньги, которые заставят меня на это уйти,
– заявил Лэнс.
Странные противоречия
Во-первых, Джермейн поиграл в Киеве до 2015 года, то есть два сезона, а не четверть года. Во-вторых, войны с Крымом никакой не было, ведь Россия пошла войной на Украину.
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Ну и тезис о том, что в Киеве "полугорода сгорели", выглядит странно и некстати. Пожалуй, Лэнс ни слова не слышал о таких городах как Мариуполь, Бахмут, Херсон и другие прифронтовые города, которые Россия стирает с лица Земли.
История Джермейна Лэнса
- отметим, что за Динамо Лэнс забил 16 голов в 78 матчах
- в Киеве игрок выиграл УПЛ и дважды Кубок Украины
- также во время пребывания в "бело-синих" Джермейн был вызван в сборную Нидерландов на ЧМ-2014
- с "оранье" Лэнс выиграл на Мундиале в Бразилии бронзовую медаль
- в 2015-м Динамо продало Лэнса в Сандерленд за 11,5 миллиона евро
- затем нидерландец поиграл за турецкие Фенербахче, Бешикташ и Фатих Карагюмрюк и ни в одном из этих клубов вингер не поразил
- Сейчас 35-летний футболист выступает за французский Версаль из третьего дивизиона.