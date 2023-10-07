Киевское Динамо потерпело уже второе поражение этого сезона в УПЛ. Команда Мирчи Луческу умудрилась уступить на выезде новичку Полесью (2:3).

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При этом команда Юрия Калитвинцева вырвала победу в меньшинстве. Провал киевлян явно разозлил капитана команды Виталия Буяльского, который эмоционально высказался об игре в Житомире.

После таких матчей хочется не в футбол играть, а пойти в другую профессию. Так опозориться, как мы опозорились после 2:1… Лучше вообще не выходить на поле. Запишут 0:3 и все. Каждый должен разобраться в себе, что он делает в Динамо. Если футболисты и я вместе с ними решаем задачу не вылететь, тогда мы молодцы. Если решаем задачу с чемпионством, то лучше не выходить на поле,

– заявил Буяльский.

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Это только вторая потеря очков от Динамо в чемпионате, в августе киевляне уступили на выезде Черноморцу. После поражения в Житомире подопечные Луческу остались пятыми, но по потерянным очкам остаются лидерами в УПЛ.

Полесье неожиданно вышло на первое место в турнирной таблице. У команды из Житомира есть все шансы пойти на международный перерыв в статусе лидера, если в воскресенье Кривбасс и Черноморец сыграют вничью.