К 64-й минуте киевляне на правах минимального фаворита владели победным счетом 1:2. Однако в течение следующих шести минут Полесье дважды смутило голкипера Динамо Георгия Бущана. Голы в его ворота забили Филипп Будковский и Артем Козак.
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Нет помещения – нет пресс-конференции
И это несмотря на то, что хозяева с 57-й минуты играли в меньшинстве после удаления Евгения Морозко. Подопечные Мирчи Луческу сенсационно проиграли житомирскому сопернику 3:2. Это поражение изрядно разгневало футболистов столичного гранда, особенно это читается в интервью капитана "бело-синих" Виталия Буяльского.
После поединка последовало еще одно удивление. Главные тренеры клубов не пришли на традиционную послематчевую пресс-конференцию. Как оказалось, что коучи Полесья и Динамо просто некуда прийти для общения с прессой.
Стадион в Житомире не оборудован помещением для пресс-конференций. В таком случае регламент разрешает не проводить общения с журналистами.
Отметим, что благодаря победе над киевлянами Полесье выбилось в лидеры УПЛ-2023/2024. За 10 туров житомиряне набрали 19 очков и опередили Шахтер. Правда, "горняки" еще не провели своего поединка этого тура УПЛ против перенесенного Зари.
Динамо же с 15 баллами идет только пятым. Впереди киевлян идут не только Полесье и Шахтер, но и Кривбасс и Черноморец.