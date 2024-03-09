Присутствие Шевченко не помогло: Полесье в меньшинстве уступило Александрии - видео

В субботу, 9 марта, в Житомире состоялся матч между местным Полесьем и Александрией. Посмотреть на игру команд пожаловал президент УАФ Андрей Шевченко.

Полесье – Александрия 1:2

Голы: Козак, 62 (с пен.) – Михайленко, 10, Шулянский, 78

Удаления: Тейлор, 83 (П)

Амбициозный дебютант УПЛ существенно усилил свой состав во время зимнего трансферного окна. Однако большое количество новичков разбалансировало игру команды, пишет 24 Канал.

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Ротань переиграл Калитвинцева

В первых двух весенних матчах команда Юрия Калитвинцева еще ни разу не побеждала, потеряв пять драгоценных очков. Особенно обидным было поражение в предыдущем туре, когда "волки" из-за ошибки Бойко проиграли ЛНЗ (0:1).

Футболистов Александрии не смутили громкие имена в стартовом составе Полесья. Уже на 10-й минуте встречи Михайленко с подачи Калитвинцева-младшего забил первый гол. Гости довольно неожиданно повели в счете.

Хозяева отыгрались лишь в начале второго тайма. Бразилец "волков" Лукас Тейлор заработал пенальти для своей команды. Приговор судьи четко реализовал Артем Козак.

И все же это был точно не день Полесья. На 77-й минуте встречи хавбек "горожан" Беляев обыграл Тейлора и прострелил на Шулянского. Воспитанник динамовской школы на все сто воспользовался своим шансом.

За семь минут до завершения встречи команда Калитвинцева осталась в меньшинстве. Вторую желтую карточку заработал Тейлор.

Оказавшись в большинстве команда Руслана Ротаня уверенно довела поединок до победы.

Полесье не воспользовалось шансом обойти Динамо в турнирной таблице. Второе подряд поражение усложнило реализацию задачи попасть в еврокубки. После 20-ти сыгранных туров "волки" занимают 6 место.

Александрия одержала первую победу в весенней части чемпионата. Команда Ротаня поднялась на 11-е место.

Видеообзор матча Полесье – Александрия