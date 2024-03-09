Полісся – Олександрія 1:2

Голи: Козак, 62 (з пен.) – Михайленко, 10, Шулянський, 78

Вилучення: Тейлор, 83 (П)

Амбітний дебютант УПЛ суттєво підсилив свій склад під час зимового трансферного вікна. Однак велика кількість новачків розбалансувала гру команди, пише 24 Канал.

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Ротань переграв Калітвінцева

У перших двох весняних матчах команда Юрія Калітвінцева ще жодного разу не перемагала, втративши п'ять дорогоцінних очок. Особливо прикрою була поразка в попередньому турі, коли "вовки" через помилку Бойка програли ЛНЗ (0:1).

Футболістів Олександрії не знітили гучні імена у стартовому складі Полісся. Вже на 10-й хвилині зустрічі Михайленко з подачі Калітвінцева-молодшого забив перший гол. Гості доволі несподівано повели в рахунку.

Господарі відігралися лише на початку другого тайму. Бразилець "вовків" Лукас Тейлор заробив пенальті для своєї команди. Вирок судді чітко реалізував Артем Козак.

Та все ж це був точно не день Полісся. На 77-й хвилині зустрічі хавбек "містян" Бєляєв обіграв Тейлора та прострілив на Шулянського. Вихованець динамівської школи на всі сто скористався своїм шансом.

За сім хвилин до завершення зустрічі команда Калітвінцева залишилася в меншості. Другу жовту картку заробив Тейлор.

Опинившись у більшості команда Руслана Ротаня впевнено довела поєдинок до перемоги.

Полісся не скористалося шансом обійти Динамо в турнірній таблиці. Друга поспіль поразка ускладнила реалізацію завдання потрапити в єврокубки. Після 20-ти зіграних турів "вовки" займають 6 місце.

Олександрія здобула першу перемогу у весняній частині чемпіонату. Команда Ротаня піднялася на 11-те місце.

Відеоогляд матчу Полісся – Олександрія