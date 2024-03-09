Черноморец – Ворскла 0:1

Гол: Бацула, 90

Команды с разным настроением подходили к отчетному поединку. "Моряки" в предыдущем туре минимально уступили Динамо (0:1), а "ворскляне" одержали волевую победу над Вересом (2:1), пишет 24 Канал.

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Оригинальный гол Бацулы принес победу Ворскле

Гости очень агрессивно начали поединок. Уже на 4-й минуте форвард Ворсклы Степанюк заставил Варакуту продемонстрировать свое мастерство. Опасно действовал на фланге новобранец полтавской команды Мякушко. У одесситов запомнился удар Авагимяна, но мяч после его удара прошел мимо ворот.

Во втором тайме рисунок игры не изменился. Команда Долганского контролировала ход поединка и чаще угрожала воротам соперника.

Выбранная тактика принесла результат на последней минуте основного времени. После розыгрыша углового мяч оказался у Бацулы, который забросил его за шиворот Варакуте.

Этот гол принес вторую подряд победу Ворскле. Черноморец в весенней части чемпионата еще не побеждал.

После отчетного матча турнирное положение Ворсклы не изменилось. Команда Долганского занимает седьмую строчку с 29 баллами в активе.

Черноморец опустился на 10-е место. "Моряки" имеют в активе 23 пункта в 19 матчах.

Видеообзор матча Черноморец – Ворскла