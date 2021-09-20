Лошадь на стадионе

По ходу встречи на поле выбежали две собаки, которых с трудом удалось прогнать. Это произошло в конце первого тайма.

К слову Безус не забил пенальти и принес победу сопернику в Бельгии

Но на этом курьезы не закончились. Только началась вторая половина футбольного матча, как на поле стадиона выбежал еще один гость – лошадь. Работнику стадиона с этим неожиданным гостем было труднее справиться, но после всех попыток стюарда лошадь через центральный выход покинула пределы поля.

Видео курьеза

Несмотря на все курьезные события сборная Украины обыграла Италию со счетом 3:0.

Летние Дефлимпийские игры-2021 будут проходить в Бразилии в период с 1 по 15 мая 2022 года.

Дефлимпийские игры – спортивные соревнования людей с нарушениями слуха. Первые прошли в 1924 году в Париже, и с этого момента по настоящее время проводятся один раз в четыре года, за исключением периода Второй мировой войны.