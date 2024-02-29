У известного французского полузащитника Поля Погба возникли серьезные проблемы, которые грозят ему досрочным окончанием карьеры. В августе 2023 года хавбек Ювентуса провалил допинг-тест после матча с Удинезе.

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Погба может забыть о футболе

30-летнего футболиста отстранили от соревнований, а повторная проба лишь подтвердила положительный результат теста на тестостерон. Национальная антидопинговая прокуратура подала запрос на дисквалификацию футболиста, которую уже одобрили.

Сообщается, что Погба отстранен от футбола на четыре года, то есть вплоть до 2028 года. Поль имеет право обжаловать решение в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Лозанне.

Напомним, что в 2022 году француз присоединился к Ювентусу на правах свободного агента. За это время Погба успел провести лишь 12 матчей за туринцев, в которых отметился одним ассистом. Его контракт действует до 2026 года, но после допингового скандала туринцы могут разорвать соглашение с игроком.

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Карьера Поля Погба