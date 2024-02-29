У відомого французького півзахисника Поля Погба виникли серйозні проблеми, які загрожують йому достроковим закінченням кар'єри. У серпні 2023 року хавбек Ювентуса провалив допінг-тест після матчу з Удінезе.

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Погба може забути про футбол

30-річного футболіста відсторонили від змагань, а повторна проба лише підтвердила позитивний результат тесту на тестостерон. Національна антидопінгова прокуратура подала запит на дискваліфікацію футболіста, яку вже схвалили.

Повідомляється, що Погба відсторонений від футболу на чотири роки, тобто аж до 2028 року. Поль має право оскаржити рішення у Спортивному арбітражному суді (CAS) в Лозанні.

Нагадаємо, що у 2022 році француз доєднався до Ювентуса на правах вільного агента. За цей час Погба встиг провести лише 12 матчів за туринців, у яких відзначився одним асистом. Його контракт чинний до 2026 року, але після допінгового скандалу туринці можуть розірвати угоду з гравцем.

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Кар'єра Поля Погба