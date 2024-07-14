Утром 14 июля стало известно о покушении на Дональда Трампа, которое произошло в штате Пенсильвания. В политика стрелял неизвестный.

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Виоли не стрелял в Трампа

Сначала многие считали будто нападение на экс-президента США является постановлением.

Однако впоследствии в сети появилась теория под названием "Антифа", в которой говорилось, что запах на Дональда Трампа совершил сторонник движения Марк Вайолетс.

Однако на фото демонстрировали не известного активиста "Антифа", а итальянского спортивного журналиста Марко Виоли. В сети писали, что информация о том, что именно он является стрелком, поступила из полицейского управления Батлера, штат Пенсильвания.

В соцсети X распространяли фото мужчины в солнечных очках и черной шапке утверждая, что это скриншот с видео ютуба, опубликованного накануне нападения.

Однако информация оказалась фейком, поскольку человек, изображенный на фото – это спортивный журналист Марко Виоли.

Я категорически отрицаю свое причастие к этой ситуации. Я не спал из-за множества сообщений, которые получил в инстаграме и на Х. Я в Италии, я в Риме. Я понятия не имею, что произошло,

– отметил итальянец.

Отметим, что личность стрелка уже установило ФБР. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс.