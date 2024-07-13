Бывшая чемпионка UFC Роуз Намаюнас успешно вложилась в весовую категорию. А вот у ее соперницы Трейси Кортез возникли проблемы с весом.

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Кортез лишилась волос ради боя

Во время первой попытки взвешивания американская девушка-боец не уложилась в полфута (230 граммов). Чтобы избежать штрафа, Кортез пошла на радикальный шаг.

Девушка обрезала свои длинные волосы. А во время взвешивания за ширмой разделась догола.

Кортез избавилась от волос: видео

После этого она продемонстрировала журналистам свои срезанные волосы и растрогалась. Из глаз девушки потекли слезы.

Слезы Кортез на церемонии взвешивания: смотрите видео

Отметим, что поединок между Кортез и Намаюнас состоится в воскресенье утром, 14 июля.