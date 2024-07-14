Вранці 14 липня стало відомо про замах на Дональда Трампа, який стався у штаті Пенсильванія. У політика стріляв невідомий.

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Віолі не стріляв у Трампа

Спочатку багато хто вважав ніби напад на експрезидента США є постановою.

Однак згодом в мережі з'явилася теорія під назвою "Антифа", у якій йшлося, що запах на Дональда Трампа скоїв прихильник руху Марк Вайолетс.

Однак на фото демонстрували не відомого активіста "Антифи", а італійського спортивного журналіста Марко Віолі. У мережі писали, що інформація про те, що саме він є стрільцем, надійшла з поліцейського управління Батлера, штат Пенсільванія.

В соцмережі X розповсюджували фото чоловіка в сонячних окулярах та чорній шапці стверджуючи, що це скриншот з відео ютубу, опублікованого напередодні нападу.

Однак інформація виявилася фейком, оскільки чоловік, зображений на фото – це спортивний журналіст Марко Віолі.

Я категорично заперечую своє причастя до цієї ситуації. Я не спав через безліч повідомлень, які отримав у інстаграмі і на Х. Я в Італії, я в Римі. Я гадки не маю, що сталося,

– зазначив італієць.

Зазначимо, що особу стрілка вже встановило ФБР. Ним виявився 20-річний Томас Метью Крукс.