Румунські ЗМІ розповсюдили інформацію, що Мірча Луческу планує покинути київське "Динамо" вже взимку. Румунський наставник "Динамо" прокоментував чутки.

За інформацією румунського видання Ziare, головний тренер "Динамо" Мірча Луческу налаштований покинути клуб взимку. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Рішення Луческу начебто пов'язане з тим, що через пандемію коронавірусу він змушений перебувати тривалий час далеко від своєї дружини Неллі.

Він буцімто живе на самоті на базі команди на околиці Києва.

При цьому фахівець до від'їзду хоче забезпечити для "Динамо" єврокубкову весну і зберегти перше місце в чемпіонаті.

Луческу спростував інформацію

Як пише FootBoom, 75-річний Луческу не має наміру покидати "Динамо"

Не знаю, звідки така інформація взялася, хто її придумав. Вона абсолютно не відповідає дійсності, я продовжую як і раніше працювати з клубом,

– сказав Луческу.

Що відомо про прихід Луческу у "Динамо" Румунський тренер очолив "Динамо" після того, як 12 років тренував донецький "Шахтар" – принциповий конкурент киян. Ультрас "Динамо" та деякі легенди "Динамо" негативно зустріли прихід Луческу. Під цим тиском Луческу подав у відставку, однак президенту "Динамо" Ігорю Суркісу вдалося вмовити румуна залишитися.

На чолі "Динамо" Луческу провів 16 матчів: 10 перемог, три нічиї та стільки ж поразок.