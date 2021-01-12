Кирило Ковалець – один з провідних футболістів Олександрії, інтерес до якого приписують різним клубам. ЗМІ "відправляли" Ковальця в італійські клуби, а віднедавна – українські.

Директор Олександрії Дмитро Китаєв прокоментував інформацію про зацікавленість в послугах Ковальця інших клубів. Про це повідомляє Tribuna.com.

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Китаєв заявив, що Олександрія не має пропозицій по Ковальцю від інших клубів. Він додав, що Кирило поки залишається у клубі.

Поки що так, тому що жодної офіційної пропозиції по Ковальцю немає,

– зазначив Китаєв.

Водночас він заявив про зацікавленість з боку інших клубів. За словами директора Олександрії, Ковалець цікавить українські та іноземні клуби.

"Я знаю про зацікавленість, але пропозицій ще не було. Ми даємо інформацію, якщо вона офіційна, ми не розпускаємо чутки. Це ні до чого не призводить, ми не хайпуємо. Є зацікавленість деяких клубів, але ніяких пропозицій не надходило", – розповів Китаєв.

Також він розповів, за яку суму Олександрія готова відпустити свого лідера. За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt, вартість Ковальця складає 1 мільйон євро.

Китаєв вважає, що 1 мільйон євро за Ковальця – буде прийнятним варіантом для Олександрії. Втім, клуб спробує заробити й більше.

До уваги. У сезоні-2020/2021 27-річний Ковалець відіграв 11 матчів за Олександрію. У його активі 4 асисти. Контракт футболіста з Олександрією чинний до 31 травня 2022 року.