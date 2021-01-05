Лондонский Челси проводит не слишком удачный отрезок сезона 2020/2021. Из-за неудач "зашаталось" кресло под главным тренером Челси Фрэнком Лэмпардом.

Иностранные СМИ поспешили сообщить, что руководство Челси ищет замену Фрэнку Лэмпарду. Но, как сообщает Goal.com, эта информация не соответствует действительности.

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Что известно о судьбе Лэмпарда

Сообщается, что руководство Челси не намерено отправлять Фрэнка Лэмпарда в отставку с поста главного тренера в ближайшее время.

В частности, владельцы клуба не принимали решение в отношении 42-летнего специалиста после поражения Манчестер Сити (1:3) в рамках АПЛ.

Из положительных сторон Лэмпард отмечается тем, что он сохраняет авторитет в глазах большинства игроков. Также молодые футболисты Челси благодарны ему за шанс проявить себя.

В Челси отправляют Шевченко

Владелец Челси россиянин Роман Абрамович поражен работой Андрея Шевченко в сборной Украины. Он как будто не спешит увольнять Лэмпарда.

Шевченко якобы может возглавить Челси в сезоне-2021/2022.

Как известно, Шевченко выступал за Челси с 2006 по 2008 год. Украинец имеет тесную связь с лондонским клубом, поскольку его семья живет в Лондоне. 14-летний сын Шевченко Кристиан играет за одну из детских команд Челси.

Еще одним претендентом на тренерское кресло Челси является экс-тренер ПСЖ Томас Тухель.