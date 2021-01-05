Лондонський Челсі проводить не надто вдалий відрізок сезону-2020/2021. Через невдачі "захиталося" крісло під головним тренером Челсі Френком Лемпардом.

Іноземні ЗМІ поспішили повідомити, що керівництво Челсі шукає заміну Френку Лемпарду. Та, як повідомляє Goal.com, ця інформація не відповідає дійсності.

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Що відомо про долю Лемпарда

Повідомляється, що керівництво Челсі не має наміру відправляти Френка Лемпарда у відставку з поста головного тренера найближчим часом.

Зокрема, власники клубу не приймали рішення про майбутнє 42-річного фахівця після поразки Манчестер Сіті (1:3) у рамках АПЛ.

З позитивних сторін Лемпард відзначається, що він зберігає авторитет в очах більшості гравців. Також молоді футболісти Челсі вдячні йому за шанс проявити себе.

У Челсі відправляють Шевченка

Власник Челсі росіянин Роман Абрамович вражений роботою Андрія Шевченка у збірній України. Він начебто не спішить звільняти Лемпарда.

Шевченко буцімто може очолити Челсі у сезоні-2021/2022.

Як відомо, Шевченко виступав за Челсі з 2006 до 2008 року. Українець має тісний зв'язок з лондонським клубом, оскільки його сім'я живе у Лондоні. 14-річний син Шевченка Крістіан грає за одну з дитячих команд Челсі.

Ще одним претендентом на тренерське крісло Челсі є екстренер ПСЖ Томас Тухель.